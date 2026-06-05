В МИД России увидели противоречия в заявлениях США

Подготовка новых санкций против России со стороны США идет вразрез с высказываниями о возможном сотрудничестве после завершения российско-украинского конфликта. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин на полях ПМЭФ.

«Это несколько противоречит тем заверениям, которые мы иной раз слышим с американской стороны, что стоит только урегулировать украинский конфликт, как российско-американские отношения заживут новой жизнью», — сказал Галузин.

По его словам, в данный момент российская сторона видит не только продолжение санкционной политики экс-президента Джо Байдена, но и усиление давления со стороны нынешней администрации Белого дома.

Накануне Палата представителей США большинством в 226 голосов против 195 одобрила законопроект «О поддержке Украины» (Ukraine Support Act), включающий предоставление финансовой и военной помощи Киеву, а также введение жестких секторальных санкций в отношении России.

Далее по законопроекту должен проголосовать Сенат, который контролируется республиканцами.

Ранее Рубио сообщил, что США готовят новые антироссийские санкции.