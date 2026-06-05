Некоторые западные компании поступили «абсолютно по-скотски», уйдя с российского рынка. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Известями» на Петербургском международном экономическом форуме.

«Давайте не забывать, что, да, многие компании, крупные компании ушли. Кто-то ушел по-хорошему, кто-то ушел абсолютно по-скотски», — указал он.

Песков добавил, что кто-то остался и остается на российском рынке. Сама же Россия заинтересована в том, чтобы иностранный капитал приходил на отечественный рынок.

До этого пресс-секретарь главы государства отметил, что не стоит излишне очаровываться США. Вместо этого, в первую очередь следует очаровываться национальным интересами страны.

До этого пресс-секретарь главы государства заявил, что США продолжают тенденцию на втягивание в украинский конфликт, которая началась при американском президенте Джо Байдене. По словам Пескова, позиция Белого дома последовательна, но при этом противоречива.

Ранее премьер Чехии назвал имя предпочтительного переговорщика с Россией от ЕС.