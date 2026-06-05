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Политика

Родственник Эрдогана приехал в Петербург для участия в ПМЭФ

Сын Эрдогана, Билал, прибыл на ПМЭФ
Burhan Ozbilici/AP

Сын президента Турции Тайипа Эрдогана, глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган, приехал в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщила пресс-служба комитета по внешним связям города.

«Его визит проходит в символичный период – в эти дни отмечается 106-летие установления дипломатических отношений между Россией и Турцией», – следует из сообщения ведомства.

Комитет отметил, что в рамках своего визита Билал запланировал ряд встреч и мероприятий, направленных на развитие двусторонних отношений, включая популяризацию традиционных видов спорта как элемента культурного наследия.

С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум. В качестве площадки был выбран конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». Помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что свое участие в мероприятии подтвердили около 20 тыс. человек из более чем 100 стран мира.

Ранее представитель президента США прибыл на ПМЭФ по личному разрешению Трампа.

 
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