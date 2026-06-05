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Политика

В Госдуме назвали «лукавством» письмо Зеленского Путину

Депутат Колесник: Зеленский лукавит, говоря о желании закончить конфликт с РФ
IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский лукавит, выставляя себя инициатором завершения конфликта с Россией. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с News.ru.

Депутат заявил, что в письме к российскому лидеру Владимиру Путину Зеленский лукавит. Он напомнил, что Путин четко определил, что нужно для успеха переговоров – речь идет о создании рабочих групп, которые должны прийти к общему знаменателю. Только после этого есть смысл встречаться. Как отметил парламентарий, в рамках одной беседы не договориться.

«Наш лидер сядет за стол переговоров с президентом, которого считают нелегитимным? А потом выяснится, что по Конституции Украины подпись Зеленского не имеет силы, не говоря о как бы международном праве. Мне кажется, он лукавит, тянет время. Его даже США и Европа обвиняют в нежелании начинать мирные переговоры», — сказал Колесник.

Россия выступает за окончательное урегулирование боевых действий, а не за заморозку конфликта. Последняя выгодна лишь Киеву, заметил депутат. ВС РФ наступают, в то время как Зеленский предлагает остановить боевые действия, игра на публику, заявил Колесник.

4 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился с открытым письмом к Владимиру Путину с просьбой определить дату личной встречи, чтобы «закончить эту войну». В качестве предполагаемых мест украинский президент выделил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.

На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, следует из обращения. Контроль за соблюдением перемирия могли бы обеспечить США, уточнил Зеленский.

Ранее глава МИД ФРГ обратился к Путину.

 
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