Конгрессмен заявил, что новая помощь Украине «уже в пути»

Член палаты представителей США от Демократической партии Брайан Фитцпатрик после голосования по законопроекту о поддержке Украины и новых антироссийских санкциях заявил, что помощь республике уже в пути. Об этом сообщает «Укринформ».

«Хочу сказать нашим украинским друзьям и партнерам в мире, а особенно военным на передовой: помощь уже идет. То, что произошло сегодня, это начало, а не конец. Мы не будем сидеть сложа руки и не будем считать, что наша работа выполнена», — заявил Фитцпатрик.

Он заверил, что намерен работать с американскими сенаторами с целью продвижения законопроекта. Политик утверждает, что США «имеют обязательства перед всеми государствами, которые ценят свободу».

«Если бы свободе не угрожала опасность, мы должны поддерживать свободу. Именно это делает Штаты особенными. Недопустимо отказываться от этого принципа сейчас», --подчеркнул Фитцпатрик.

Палата представителей США одобрила новый пакет помощи Украине и дополнительные санкции в адрес России, вопреки мнению лидеров Республиканской партии и президента США Дональда Трампа. Далее по законопроекту должен проголосовать Сенат, который контролируется республиканцами. Кроме того, Дональд Трамп может наложить вето на документ.

Ранее Лавров заявил об отсутствии прогресса по Украине спустя год после саммита в Анкоридже.