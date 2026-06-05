Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Конгрессмен заявил, что новая помощь Украине «уже в пути»

Конгрессмен Фитцпатрик заявил, что помощь Украине уже в пути
Stefani Reynolds/Global Look Press

Член палаты представителей США от Демократической партии Брайан Фитцпатрик после голосования по законопроекту о поддержке Украины и новых антироссийских санкциях заявил, что помощь республике уже в пути. Об этом сообщает «Укринформ».

«Хочу сказать нашим украинским друзьям и партнерам в мире, а особенно военным на передовой: помощь уже идет. То, что произошло сегодня, это начало, а не конец. Мы не будем сидеть сложа руки и не будем считать, что наша работа выполнена», — заявил Фитцпатрик.

Он заверил, что намерен работать с американскими сенаторами с целью продвижения законопроекта. Политик утверждает, что США «имеют обязательства перед всеми государствами, которые ценят свободу».

«Если бы свободе не угрожала опасность, мы должны поддерживать свободу. Именно это делает Штаты особенными. Недопустимо отказываться от этого принципа сейчас», --подчеркнул Фитцпатрик.

Палата представителей США одобрила новый пакет помощи Украине и дополнительные санкции в адрес России, вопреки мнению лидеров Республиканской партии и президента США Дональда Трампа. Далее по законопроекту должен проголосовать Сенат, который контролируется республиканцами. Кроме того, Дональд Трамп может наложить вето на документ.

Ранее Лавров заявил об отсутствии прогресса по Украине спустя год после саммита в Анкоридже.

 
Теперь вы знаете
Письмо Зеленского Путину, гибкий график для многодетных и миллионы зараженных комаров. Что нового к утру 5 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!