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Политика

В Чехии возмутились из-за «трюка» украинского бизнесмена на BMW

Чешский депутат Окамура возмутился поведением украинского бизнесмена Тулайдана
Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура напомнил об идее депортации иностранцев, когда комментировал инцидент с проживающим в стране украинским бизнесменом Василием Тулайданом. Депутат высказался о ситуации в своем аккаунте в социальной сети X.

Внимание законодателя привлек исполненный Тулайданом «трюк» — мужчина, находясь на скоростной магистрали, бросил управление своим автомобилем марки BMW и вместо этого высунулся в люк крыши. Окамура подчеркнул, что все это время машина продолжала движение по трассе.

«Мы выступаем за депортацию иностранцев, совершающих здесь (в Чехии. — «Газета.Ru») преступления!» — написал спикер, который одновременно является лидером входящего в правящую коалицию движения «Свобода и прямая демократия».

Он добавил, что вместе с партнерами по движению призывает к отмене всех льгот для украинцев, проживающих в Чехии. Также, по мнению депутата, в республике необходимо прекратить действие предоставленной гражданам Украины временной защиты.

«Мы уже договорились в правительстве, что не будем терпеть преступную деятельность иностранцев. Мы <...> обеспечим быструю и последовательную высылку совершивших преступления лиц с территории Чехии», — добавил Окамура.

Как он пояснил, у государства должна быть возможность полностью контролировать соблюдение жителями законодательства.

Ранее в Европейском союзе оценили идею отменить защиту для украинцев призывного возраста.

 
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