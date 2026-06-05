Журналист британского телеканала «Би-би-си» Стив Розенберг отказался от поездки к атакованному украинскими войсками колледжу в Старобельске, сославшись на соображения безопасности. Об этом заявил сам корреспондент, видео с которым опубликовал Telegram-канал RT Doc Italia.

«Нам два года говорили, что небезопасно ехать в Курск, Брянск и Белгород, а вдруг нас приглашают в Луганск. Очевидно, вывод был такой: если небезопасно ехать в Курск, Белгород и Брянск, то и в Луганск нам небезопасно ехать», — сказал журналист, отвечая на соответствующий вопрос американского блогера Саши Йост.

После этого Йост поинтересовалась у Розенберга, почему он не воспользовался возможностью поехать в Старобельск, когда российские власти официально пригласили иностранных корреспондентов и разрешили визит. Сотрудник «Би-би-си» вновь ответил, что не было безопасности.

На это американский блогер заметила, что любой может сидеть в своей квартире в Москве и «рассказывать обо всем, что захочет». По ее словам, лично побывать на месте происшествия и увидеть все своими глазами — это совсем другое дело. В связи с этим Йост предложила Розенбергу подумать о том, чтобы переквалифицироваться в спортивного журналиста, чтобы не сталкиваться с большим количеством опасностей. Однако британский корреспондент заявил, что доволен своей профессией.

3 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) спросила у Стива Розенберга, почему он отказался ехать в Старобельск в Луганской народной республике (ЛНР). У дипломата возник такой вопрос, поскольку журналист «Би-би-си» посещает различные ярмарки и иные мероприятия.

Ранее в МИД РФ возмутились тем, как западные СМИ осветили трагедию в Старобельске.