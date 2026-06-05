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Политика

Европейские компании покидают Кубу после вступления в силу американских санкций

Politico: европейские компании покидают Кубу из-за рисков на фоне санкций США
Kamira/Shutterstock/FOTODOM

Европейские компании прекращают свою деятельность на Кубе из-за рисков санкций со стороны США. Об этом сообщила газета Politico.

5 июня вступили в силу новые санкции США в отношении иностранных компаний, ведущих бизнес с кубинскими государственными структурами, особенно с военным конгломератом GAESA. Пакет санкций является частью более широкой кампании президента США по свержению режима президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, но он рискует втянуть в эту драму ЕС.

«Столкнувшись с риском заморозки активов и исключения из финансовой системы США, европейские компании, работающие в секторах от судоходства и логистики до энергетики и сельского хозяйства, отчаянно избавляются от своих активов на острове и спешат покинуть его», — пишет Politico.

Сильнее всего пострадали испанские гостиничные сети Meliá и Iberostar. За последние несколько недель «гиганты гостиничного бизнеса» отказались от управления и брендирования десятков объектов на острове. Meliá сослалась на «меняющуюся геополитическую, социальную, правовую и экономическую обстановку».

В мае французский судоходный гигант CMA CGM и немецкая Hapag-Lloyd приостановили операции на Кубе до дальнейшего уведомления. Обе компании, на долю которых приходится примерно 60% объема кубинских морских перевозок, сослались на угрозу санкций США.

Риски ведения бизнеса на Кубе теперь перевешивают преимущества, подчеркнула исследовательница отношений между ЕС и Латинской Америкой из Автономного университета Мадрида Сюзанна Гратиус. Новый статус-кво грозит оставить остров, находящийся в разгаре тяжелого финансового кризиса, в еще более экстремальной «реальной изоляции», добавила она.

Ранее Трамп раскрыл цель США на Кубе.

 
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