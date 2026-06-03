В Госдуме призвали к радикальным мерам после удара ВСУ по автобусу в ДНР

Депутат Чепа призвал усилить удары по Украине после атаки ВСУ на автобус в ДНР

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа призвал усилить удары по военным объектам на территории Украины после атаки беспилотником гражданского автобуса в ДНР. Его слова приводит News.ru.

По его словам, атака на автобус стала очередным терактом, направленным против мирных граждан. Россия отвечает, но не бьет и не будет бить по мирным гражданам, указал политик. ВС РФ наносят удары строго по военным и стратегическим объектам, которые связаны с ВСУ.

«Что надо делать? Еще жестче отвечать, бить по этим целям. Журналисты вместе с политиками должны все это еще более активно освещать и говорить об этом», — сказал Чепа.

3 июня атака на рейсовый автобус Москва — Симферополь произошла в селе Енакиево в ДНР. По предварительным данным, в результате удара не выжили семь пассажиров, еще 11 человек получили травмы. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Глава ДНР выразил соболезнования пострадавшим семьям и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки на пассажирский автобус. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ.

Ранее в Госдуме фразой «мы такое не прощаем» отреагировали на удар ВСУ по автобусу в ДНР.