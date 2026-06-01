Правительство РФ ограничило экспорт авиационного керосина

Кабмин ввел ограничения на экспорт авиационного топлива до 30 ноября
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Правительство России ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина до 30 ноября 2026 года включительно. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Постановление касается в том числе топлива, приобретенного на биржевых торгах.

«Цель принятого решения — обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке», — говорится в сообщении.

Исключения сделают для партий керосина, помещенных под таможенную процедуру до вступления постановления в силу, поставок в рамках межправительственных соглашений, а также топлива в технологических емкостях, которое используется воздушными судами в пути следования.

В начале апреля правительство РФ распространило запрет на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов до 31 июля. Решение было принято для сохранения стабильности на внутреннем рынке в период повышенного спроса во время сельскохозяйственных работ. Еще одним фактором стал рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке.

27 марта вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года. Компании подтвердили наличие достаточных запасов топлива и высокую загрузку мощностей нефтеперерабатывающих заводов для удовлетворения внутреннего спроса.

Ранее в Севастополе начали продавать бензин по талонам.

 
