В Минтрансе России ответили на вопрос о дефиците авиакеросина

Дефицита авиационного керосина в данный момент в России не наблюдается, заявил министр транспорта страны Андрей Никитин. Его слова передает РИА Новости.

«На текущий момент никакого дефицита нет. В любом случае, при любой ситуации мы исходим из интересов российских авиакомпаний», — отметил глава профильного ведомства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

1 июня пресс-служба правительства России сообщила о введении временного запрета на экспорт авиационного керосина. В том числе мера коснулась топлива, приобретенного на биржевых торгах. Ограничение будет действовать до 30 ноября текущего года включительно. Как рассказали представители кабинета министров, решение было принято для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Отмечалось, что исключение сделают для партий керосина, помещенных под таможенную процедуру в период до вступления в силу распоряжения правительства. Также запрет не затронет поставки в рамках межправительственных соглашений и топливо в технологических емкостях, используемое воздушными судами в пути следования.

Ранее в Крыму ограничили продажу бензина.

 
