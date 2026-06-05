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Политика

Токаев подписал закон «О президенте Республики Казахстан»

Токаев подписал закон о президенте республики и институте вице-президента
Александр Щербак/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в целях реализации положений новой Конституции подписал закон «О президенте Республики Казахстан». Об этом сообщила его пресс-служба в Telegram-канале.

Соответствующий закон определяет правовое положение, полномочия и порядок обеспечения деятельности президента и правовое положение вице-президента республики.

Ключевой новеллой, как отметили в пресс-службе, стало учреждение института вице-президента. По поручению Токаева вице-президент представляет его интересы при взаимодействии с госорганами и выполняет функции, определенные главой государства.
 
Кроме того, казахстанский лидер подписал конституционный закон «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов», который определяет организацию и деятельность парламента, законодательный процесс и другие формы осуществления его полномочий.

15 марта в Казахстане была принята новая Конституция, которая официально вступает в силу 1 июля.

Ранее Токаев раскритиковал тех, кто называет политику Казахстана «Штрафстаном».

 
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