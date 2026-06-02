Токаев ответил критикам политики Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал людей, которые называет правовую политику страны «Штрафстаном». Об этом политик высказался на совещании по вопросам развития нового города Алатау в ходе рабочей поездки в Алма-Атинскую область, передает РИА Новости.

По его словам, среди таких критиков есть депутаты парламента. Они называют правовые действия государства «Штрафстаном» или «Айыппулстаном» («айыппул», штраф в переводе с казахского — прим. ред). Президент назвал такую реакцию ограниченностью суждения.

Глава государства отметил, что уважение к закону и порядку — это не страх перед наказанием, а главным образом особая черта, присущая людям с высоким чувством ответственности.

Токаев добавил, что во времена различных военных конфликтов Казахстану жизненно необходимы мир и стабильность, без которых не будет каких-либо реформ и в целом позитивных сдвигов. Поэтому правоохранительные органы обязаны применять жесткие меры и наказания за правонарушения, подчеркнул президент.

Политик сообщил, что Астана продолжит политику «Закон и Порядок», направленную на построение правового государства, где закон обязателен для всех граждан, а общественный порядок обеспечивается его строгим соблюдением.

