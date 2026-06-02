Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Токаев ответил критикам политики Казахстана

Токаев раскритиковал тех, кто называет политику Казахстана «Штрафстаном»
Александр Щербак/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал людей, которые называет правовую политику страны «Штрафстаном». Об этом политик высказался на совещании по вопросам развития нового города Алатау в ходе рабочей поездки в Алма-Атинскую область, передает РИА Новости.

По его словам, среди таких критиков есть депутаты парламента. Они называют правовые действия государства «Штрафстаном» или «Айыппулстаном» («айыппул», штраф в переводе с казахского — прим. ред). Президент назвал такую реакцию ограниченностью суждения.

Глава государства отметил, что уважение к закону и порядку — это не страх перед наказанием, а главным образом особая черта, присущая людям с высоким чувством ответственности.

Токаев добавил, что во времена различных военных конфликтов Казахстану жизненно необходимы мир и стабильность, без которых не будет каких-либо реформ и в целом позитивных сдвигов. Поэтому правоохранительные органы обязаны применять жесткие меры и наказания за правонарушения, подчеркнул президент.

Политик сообщил, что Астана продолжит политику «Закон и Порядок», направленную на построение правового государства, где закон обязателен для всех граждан, а общественный порядок обеспечивается его строгим соблюдением.

Ранее Путин и Токаев провели переговоры в Астане.

 
Теперь вы знаете
Что будет, если накосячить на работе, и могут ли вас наказать рублем? Главное о дисциплинарных взысканиях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!