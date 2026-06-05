Лавров заявил, что руководство Грузии понимает негативные последствия вступления в ЕС

Лавров: торговля Грузии с Россией окажется под вопросом при ее вступлении в ЕС

Руководство Грузии понимает негативные последствия вступления страны в Евросоюз. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров газете «Известия».

«Но нынешнее грузинское руководство — это прагматики, они подтверждают свой курс в Евросоюз, но понимают, что тогда придется перестать быть страной, которая славится своей сельскохозяйственной продукцией», — сказал Лавров на полях ПМЭФ.

По его словам, любая сельскохозяйственная страна при вступлении в ЕС теряла свое преимущество в этой сфере, так как в объединении «есть «мэтры», у которых свое сельское хозяйство, свои крестьяне, свои интересы».

Он добавил, что в настоящее время 70% грузинской торговли идет с Россией и другими странами СНГ, и все это будет поставлено под вопрос, если Тбилиси будет вступать в Евросоюз, «зная, какие требования выдвигаются Брюсселем к новобранцам», в том числе присоединится к санкциям против России.

В феврале глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что республика не вводит санкции против России, поскольку это нанесет ущерб в первую очередь Тбилиси.

Ранее премьер Грузии ответил Евросоюзу на требования по российским базам.