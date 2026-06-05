Врио губернатора Брянской области рассказал о пожеланиях и советах от Путина

Ковальчук заявил, что Путин пожелал ему успехов при управлении Брянской областью

Президент РФ Владимир Путин при назначении Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области пожелал ему успехов, а также посоветовал усилить сильные стороны региона. Об этом в ходе интервью для РИА Новости рассказал сам чиновник.

Ковальчук пообщался с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Во время беседы корреспонденты поинтересовались у врио губернатора, что Путин пожелал ему при назначении на должность.

«Владимир Владимирович, как руководитель государства, разумеется, пожелал успехов. Это важно и для жителей Брянской области, для меня лично, и разумеется, для него как для руководителя всей Российской Федерации», — отметил чиновник.

По словам Ковальчука, российский лидер говорил с ним об имеющихся в Брянской области проблемах и о ее точках роста. Глава государства выделил сильные стороны региона, призвав врио губернатора развивать их.

13 мая Владимир Путин принял отставку губернаторов Брянской и Белгородской областей Александра Богомаза и Вячеслава Гладкова. Временно исполняющим обязанности главы первого региона был назначен выпускник «школы губернаторов» Егор Ковальчук, а второго — генерал-майор и участник боевых действий на Украине Александр Шуваев.

Ранее в Кремле рассказали, что будет с Гладковым и Богомазом.