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Политика

Врио губернатора Брянской области рассказал о пожеланиях и советах от Путина

Ковальчук заявил, что Путин пожелал ему успехов при управлении Брянской областью
Алексей Майшев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин при назначении Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области пожелал ему успехов, а также посоветовал усилить сильные стороны региона. Об этом в ходе интервью для РИА Новости рассказал сам чиновник.

Ковальчук пообщался с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Во время беседы корреспонденты поинтересовались у врио губернатора, что Путин пожелал ему при назначении на должность.

«Владимир Владимирович, как руководитель государства, разумеется, пожелал успехов. Это важно и для жителей Брянской области, для меня лично, и разумеется, для него как для руководителя всей Российской Федерации», — отметил чиновник.

По словам Ковальчука, российский лидер говорил с ним об имеющихся в Брянской области проблемах и о ее точках роста. Глава государства выделил сильные стороны региона, призвав врио губернатора развивать их.

13 мая Владимир Путин принял отставку губернаторов Брянской и Белгородской областей Александра Богомаза и Вячеслава Гладкова. Временно исполняющим обязанности главы первого региона был назначен выпускник «школы губернаторов» Егор Ковальчук, а второго — генерал-майор и участник боевых действий на Украине Александр Шуваев.

Ранее в Кремле рассказали, что будет с Гладковым и Богомазом.

 
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