Стало известно, когда ЕАЭС может подписать соглашение о ЗСТ с Индонезией и ОАЭ

Оверчук ожидает ратификацию соглашений ЕАЭС о ЗСТ с Индонезией и ОАЭ в 2026 году

Ратификационные процедуры по подписанным ранее соглашениям о зонах свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) с Индонезией и ОАЭ планируется завершить в 2026 году. Об этом ТАСС рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Он добавил, что предметные переговоры о ЗСТ со странами Южноамериканского общего рынка продумывались и обсуждались, в том числе во время визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Бразилию в начале года.

По словам Оверчука, сегодня также ведутся переговоры с Индией и Пакистаном, что также занимает переговорный ресурс, который объективно ограничен.

В январе вице-премьер Белоруссии Наталья Петкевич заявила, что Евразийский экономический союз планирует начать переговоры о создании зон свободной торговли в четырех странах — это Зимбабве, Иордания, Пакистан и ЮАР.

23 декабря прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал законы о ратификации соглашений ЕАЭС с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Ранее Лукашенко оценил возможность участия Узбекистана в ЕАЭС.