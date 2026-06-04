Эксперт объяснил причину провала Германии на выборах в СБ ООН

Эксперт Белов: провал ФРГ на выборах в СБ ООН стал следствием ошибок Мерца

ФРГ потерпела поражение на выборах членов Совета Безопасности ООН из-за ошибок канцлера Фридриха Мерца. Об этом заявил заместитель директора Института Европы РАН по научной работе, руководитель Центра германских исследований Владислав Белов в беседе с ТАСС.

По его его мнению, этот проигрыш является, прежде всего, ударом по имиджу немецкого канцлера.

«Во-первых, Мерц, который считает себя успешным канцлером во внешнеполитической сфере, фактически ничего не предпринял для того, чтобы Германию приняли в очередной раз в непостоянные члены СБ ООН. Во-вторых, [глава МИД Германии Йоханн] Вадефуль слишком поздно, по его признанию, подключился к этому процессу», — сказал Белов.

До этого немецкий политолог Александр Рар также высказался о причинах провала ФРГ на выборах в СБ ООН. По его мнению, первая причина — отсутствие осуждения со стороны Берлина военных действий Израиля в секторе Газа. Вторая — конфликт на Украине.

3 июня Генассамблея ООН выбирала пять новых непостоянных членов Совбеза на 2027-2028 годы. Мандаты должны были получить две западноевропейские страны, по одному — государства из Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки. В новый состав совета вошли Зимбабве, Тринидад и Тобаго, Австрия, Португалия и Киргизия.

Чтобы получить место в Совете безопасности, ФРГ требовалось большинство в две трети голосов (127), но страна смогла набрать только 104 голоса.

Ранее сообщалось, что новый глава сессии Генассамблеи ООН посетит Россию.