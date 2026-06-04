Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Эксперт объяснил причину провала Германии на выборах в СБ ООН

Эксперт Белов: провал ФРГ на выборах в СБ ООН стал следствием ошибок Мерца
Liesa Johannssen/Reuters

ФРГ потерпела поражение на выборах членов Совета Безопасности ООН из-за ошибок канцлера Фридриха Мерца. Об этом заявил заместитель директора Института Европы РАН по научной работе, руководитель Центра германских исследований Владислав Белов в беседе с ТАСС.

По его его мнению, этот проигрыш является, прежде всего, ударом по имиджу немецкого канцлера.

«Во-первых, Мерц, который считает себя успешным канцлером во внешнеполитической сфере, фактически ничего не предпринял для того, чтобы Германию приняли в очередной раз в непостоянные члены СБ ООН. Во-вторых, [глава МИД Германии Йоханн] Вадефуль слишком поздно, по его признанию, подключился к этому процессу», — сказал Белов.

До этого немецкий политолог Александр Рар также высказался о причинах провала ФРГ на выборах в СБ ООН. По его мнению, первая причина — отсутствие осуждения со стороны Берлина военных действий Израиля в секторе Газа. Вторая — конфликт на Украине.

3 июня Генассамблея ООН выбирала пять новых непостоянных членов Совбеза на 2027-2028 годы. Мандаты должны были получить две западноевропейские страны, по одному — государства из Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки. В новый состав совета вошли Зимбабве, Тринидад и Тобаго, Австрия, Португалия и Киргизия.

Чтобы получить место в Совете безопасности, ФРГ требовалось большинство в две трети голосов (127), но страна смогла набрать только 104 голоса.

Ранее сообщалось, что новый глава сессии Генассамблеи ООН посетит Россию.

 
Теперь вы знаете
Налоговый сюрприз для российских арендодателей. Когда легальная сдача квартиры лишает льгот при продаже
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!