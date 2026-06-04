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Политика

Политолог объяснил, почему Германия не смогла попасть в Совбез ООН

Политолог Рар: ФРГ не попала в Совбез ООН из-за внешнеполитического курса
Global Look Press

Германия долгие годы стремилась стать постоянным членом Организации Объединенных Наций (ООН) с правом вето. Однако нынешние события отодвигают Берлин от таких планов. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя новость о том, что ФРГ впервые не избрали непостоянным членом Совета безопасности ООН.

По его словам, первая причина — отсутствие осуждения со стороны Берлина военных действий Израиля в секторе Газа. Вторая — конфликт на Украине.

«Немецкую позицию по конфликту на Украине разделяют только в Европе, а не во всем мире. Если в Берлине поддержку Киева рассматривают как защиту международного порядка и высшей морали, то большинство государств воспринимает ее как одностороннюю точку зрения, которая ослабила роль Германии как потенциального посредника между Россией и Западом», — объяснил эксперт.

Кроме того, Германия критично относится к идее формирования многополярного мирового порядка, добавил он.

3 июня Генассамблея ООН выбирала пять новых непостоянных членов Совбеза на 2027-2028 годы. Мандаты должны были получить две западноевропейские страны, по одному — государства из Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки. В новый состав совета вошли Зимбабве, Тринидад и Тобаго, Австрия, Португалия и Киргизия.

Чтобы застолбить место в Совете безопасности ФРГ требовалось получить большинство в две трети голосов (127), но страна смогла набрать только 104 голоса.

Совбез ООН состоит из 15 членов: пяти постоянных (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция) с правом вето и десяти непостоянных, которые избираются по региональному принципу.

Ранее сообщалось, что новый глава сессии Генассамблеи ООН посетит Россию.

 
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