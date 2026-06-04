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Политика

В Румынии назначили премьер-министра

Президент Румынии назначил премьер-министром Эуджена Томака
tomaceugen/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Президент Румынии Никушор Дан назначил Эуджена Томака на пост премьер-министра. Об этом сообщает Digi24.

«Я назначаю Эуджена Томака на пост премьер-министра для формирования правительства», — сказал он.

Глава государства заявил, что после того, как парламент отправил в отставку правительство премьер-министра Илие Боложана, партии в коалиции не смогли договориться, поэтому он выбрал независимого кандидата. По словам Дана, Томак обладает необходимым опытом и ценностями для этой должности.

«Я добросовестно принимаю на себя эту миссию — предложить стране профессиональную правительственную команду, которая будет работать на благо граждан», — отметил Томак.

Новый премьер заверил, что кабинет будет ответственно распоряжаться бюджетом и выполнять взятые обязательства, а интересы людей поставит в центр своей работы. На формирование правительства и получение вотума доверия у него есть 10 дней, пишет источник.

Однако, по данным Digi24, Национальная либеральная партия и Союз спасения Румынии уже заявили, что не поддержат кабинет, если в него войдут представители Социал-демократической партии.

Ранее политический кризис в Румынии объяснили бунтом против диктатуры ЕС.

 
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