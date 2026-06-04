МИД России назначил нового генконсула в Актау

Рината Андержанова назначили генеральным консулом России в Актау. Об этом сообщил МИД РФ в Telegram-канале.

«Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Андержанов Ринат Абдулахатович назначен Генеральным консулом Российской Федерации в Актау, Республика Казахстан», — говорится в публикации.

Андержанов родился в 1971 году. В 1993 году он окончил Финансовую академию при Правительстве России. На дипломатическую службу мужчина поступил в 1997 году, после чего работал на разных должностях.

В период с 2019 по 2026 годы дипломат занимал пост советника, старшего советника Третьего департамента стран СНГ МИД России. В 2023 году ему присвоили дипломатический ранг 1 класса.

В апреле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о скором завершении подготовки к учреждению генконсульства России в Актау в Казахстане. По его словам, подготовка вышла на финишную черту.

Ранее Россия и Казахстан обсудили вопросы биологической безопасности.