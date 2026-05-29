Россия и Казахстан обсудили вопросы биологической безопасности

МИД: РФ и Казахстан обсудили противодействие угрозам биологической безопасности
В Москве прошли консультации России и Казахстана по вопросам биологической безопасности на уровне заместителей руководителей профильных департаментов МИД. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

В ходе встречи стороны обменялись оценками угроз в международном и региональном измерениях, обсудили, как выполняются договоренности по обеспечению биобезопасности, и обозначили конкретные направления дальнейшего взаимодействия. Также внимание уделили вопросам, связанным с оптимизацией и повышением эффективности сотрудничества в этой сфере.

«Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и Генеральной Ассамблеи ООН, а также ОДКБ, СНГ и ШОС», — сказали в ведомстве.

Как отмечается в релизе, встреча подтвердила схожесть подходов двух стран к проблематике биологической безопасности.

Ранее Россия узнала о разработке США и Украиной оружия массового поражения.

 
