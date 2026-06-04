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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Американист объяснил, поможет ли резолюция конгресса США остановить конфликт в Иране

Американист Дробницкий: конфликт в Иране остановит лишь импичмент Трампа
Kevin Lamarque/Reuters

Американист Дмитрий Дробницкий в интервью «Ридусу» прокомментировал принятую конгрессом США резолюцию, ограничивающую полномочия главы Белого дома Дональда Трампа в конфликте с Ираном. По мнению эксперта, противостояние может завершиться лишь по воле американского лидера или после его отставки.

«Трамп как командующий Вооруженными силами может продолжить войну, если усмотрит опасность для США от Ирана. Американский лидер может сослаться на отсутствие регулярных боевых действий и ведущиеся переговоры, хотя с точки зрения законов США блокада портов является актом войны», — сказал Дробницкий.

Возобновление боевых действий, по его словам, возможно. А для их прекращения понадобится почти немыслимый шаг — объявление импичмента Трампу.

О принятой резолюции стало известно 4 июня. «За» проголосовали 215 законодателей, «против» — 208. Четыре республиканца — Том Барретт, Уоррен Дэвидсон, Брайан Фицпатрик и Томас Мэсси — проголосовали «за» вместе с демократами. Президент США позднее обвинил их в позерстве.

Ранее политолог допустил, что Трампу могут впервые в истории запретить воевать по решению суда.

 
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