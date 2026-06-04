Депутат Госдумы призвал к ликвидации «верхушки киевского режима»

Ликвидация «верхушки киевского режима» вместе с ударами по путям сообщения и военной логистике ВСУ помогут России приблизить победу, которая неминуемо наступит. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.



«Я с самого начала СВО настаивал на том, что должны быть уничтожены мосты и тоннели, железнодорожные пути, по которым на Украину поступает западное оружие. Этот вопрос не только не потерял актуальность, он, наоборот, стал еще острее — теми же маршрутами ВСУ сейчас получают запчасти, из которых собирают дроны, летящие по нашей территории. Кроме того, уверен, что весьма эффективной была бы и ликвидация верхушки киевского режима», — подчеркнул парламентарий.



До этого военный корреспондент Александр Коц заявил, что России необходимо сменить тактику ведения специальной военной операции после масштабной атаки Вооруженных сил Украины на Санкт-Петербург.



По его словам, Москве надо снять все ограничения и начать воевать по-настоящему до полного коллапса власти на Украине. Коц призвал расправиться со всеми, кто принимает решения: начиная с президента Украины Владимира Зеленского и ниже.

Ранее в США объявили Украину угрозой миру после налета на Петербург.