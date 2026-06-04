В МИД РФ отреагировали на угрозы Подоляка в адрес Лукашенко

Угрозы советника офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаила Подоляка в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко подтверждают нацистский характер властей Киева. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в ходе ПМЭФ, его слова передает РИА Новости.

«Чего еще ожидать от нацистского режима, чей главарь не гнушается угрозами в адрес России, в адрес Москвы, не гнушается угрозами атаковать Красную площадь во время торжественных мероприятий по случаю великой победы советского народа в Великой Отечественной войне», — сказал он.

По мнению Галузина, Минск фиксирует эти инциденты и делает выводы.

О том, что Подоляк высказал угрозы в адрес Лукашенко, сообщало издание «Страна.ua».

«Как человеку осторожному, который хочет дожить до пенсии, я знаю, обеспечить транзит власти, династию построить (я все это с сарказмом говорю), но тем не менее ему было бы желательно сегодня просто молчать», — сказал советник офиса Зеленского.

До этого украинский лидер заявил, что у Киева «есть способность превентивно работать» в отношении российских регионов и Белоруссии, откуда может исходить угроза для Украины. Он утверждал, что Москва якобы готовит наступление с белорусской территории. В Кремле назвали эти слова «подстрекательством», а Александр Лукашенко заверил, что Минск «втягиваться в войну» не собирается, но в случае агрессии «церемониться не будет», и предложил Зеленскому встретиться. Несмотря на это, украинские силовики уже начали усиливать меры безопасности на севере страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров назвал Зеленского «новым фюрером Европы».