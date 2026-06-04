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Политика

Захарова напомнила американцам о заслугах в России в ликвидации рабства в США

Захарова: Александр II помогал Линкольну в борьбе против рабства в США
Александр Вильф/РИА Новости

Российский император Александр II поддержал президента Соединенных Штатов Авраама Линкольна в борьбе против рабства. Об этом, комментируя постоянно звучащие в США обвинения в адрес России о вмешательстве во внутренние дела, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Вашингтон постоянно обвиняет Москву во вмешательстве в выборы, внутренние дела и повестку. При этом, указала Захарова, такие моменты в двусторонних отношениях действительно встречались. Так, Александр II оказал поддержку Линкольну в ликвидации рабства во время Гражданской войны в США. Но об этом сейчас предпочитают не вспоминать. Вместо этого в США постоянно ищут руку Кремля, российских хакеров и медведей, которые уже не только ходят по улицам Москвы, но, видимо, пробрались и за океан.

4 июня Захарова заявила, что участвуя в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), США смогут донести свою позицию до широкого круга участников.

Ранее Захарова ответила на обвинения в адрес России о якобы кибератаках на США.

 
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