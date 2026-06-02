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Политика

Россия призвала Британию отказаться от поддержки режима Зеленского

МИД: любые попытки Британии нанести ущерб репутации РФ получат решительный отпор
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россия призвала Великобританию отказаться от агрессивных антироссийских шагов, а также от поддержки режима президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается в заявлении МИД РФ о персональных санкциях в отношении британских журналистов и экспертов.

«Предупреждаем, что любые усилия британских политэлит по дальнейшему разжиганию русофобии, преднамеренному нанесению ущерба международной репутации нашей страны и раскручиванию антироссийского санкционного маховика неизбежно получат решительный отпор», — отмечается в тексте.

Россия расширила список граждан Великобритании, которым запрещен въезд в страну. В «стоп-лист» попали пять человек, которые тиражируют ложные сведения о РФ. Ограничения затронули автора доклада «Общество Генри Джексона» Александра Браудера, журналистку The Washington Post Кэтрин Бэлтон, управляющего директора компании Committed to Good Элис Лафер, председателя совета директоров Chelsea Group Ричарда Уэстбери и журналиста британского издания The i Paper Ричарда Холмса.

До этого директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил, что Великобритания «подзуживает» всю остальную Европу к безоглядной милитаризации и лобовому столкновению с Россией. При этом дипломат считает, что сами британцы не хотят «лезть в пекло», так как не располагают для этого достаточными экономическими и военными возможностями.

Ранее министр обороны Британии едва не попал под ракетный удар «Орешником».

 
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