Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Болгарии могут понадобиться миллиарды евро для нормализации экономики

Novinite: Болгария может взять заем на €3,8 млрд для нормализации финобстановки
Visar Kryeziu/AP

Министерство финансов Болгарии рассматривает возможность взять заем на сумму до 3,8 миллиарда евро для выплат обязательств на фоне сложной финансовой обстановки в стране. Об этом сообщает агентство Novinite.

«Вице-премьер и министр финансов Галаб Донев заявил, что Болгарии придется взять на себя новый долг в размере до 3,8 млрд евро, назвав эту меру неизбежной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что без заимствований правительство страны не сможет покрыть платежи на ближайшие месяцы, в том числе пенсии.

30 мая сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) «накажет» Болгарию за превышение установленного дефицита бюджета спустя всего несколько месяцев после присоединения к еврозоне. ЕК собирается применить к Болгарии процедуру чрезмерного дефицита бюджета. Дефицит государственного бюджета страны в прошлом году достиг 3,5%, что превышает допустимый в еврозоне уровень в 3%.

Ранее в Кремле оценили шансы на «потепление» с ЕС из-за Болгарии и Венгрии.

 
Теперь вы знаете
Что россияне могут получить бесплатно от государства в 2026 году. 10 возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!