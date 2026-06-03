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Политика

Шойгу назвал сумму, которой лишится Армения без туристов из России

Шойгу: потери Армении от сокращения туризма из РФ могут составить до $1,5 млрд
Евгений Биятов/РИА Новости

Потери Армении от сокращения туризма из России могут составить до $1,5 млрд, ЕС не сможет компенсировать эти суммы. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

Он отметил, что Евросоюз может выделять на помощь Армении лишь небольшие суммы, которые не смогут покрыть убытки, понесенные при отказе от российских туристов.

«Евросоюз может выделять небольшие суммы —например, €1,5 млн на развитие так называемых «независимых медиа». Или, например, €2,2 млн на поддержку либерализации визового режима», — сказал он.

До этого спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Армения очевидно понесет потери в случае вступления в ЕС. По его словам, Ереван при вступлении в региональное содружество лишится своей идентичности. Володин выразил сожаление по этому поводу и добавил, что нынешнее руководство республики «ведет ее к пропасти». Москва выступает за честные отношения с Ереваном и взаимовыгодное сотрудничество. Однако в поддержании дружбы должны участвовать две стороны, подчеркнул он.

Ранее политолог объяснил, какие риски упускает нынешнее руководство Армении.

 
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