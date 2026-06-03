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Политика

Политолог объяснил, какие риски упускает нынешнее руководство Армении

Политолог Гуреев: без России существование Армении окажется под угрозой
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Россию удобно обвинять во всех проблемах Армении, однако премьер-министр республики Никол Пашинян упускает реальную опасность: существование его государства фактически под угрозой. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев.

«Пашинян заявляет о том, что мы, мол, находимся на перепутье, сейчас к нам денежки потекут, у нас такое замечательное пересечение торговых путей, но на самом деле давайте откровенно посмотрим. Ведь Армения окружена государствами, которые армян, мягко скажем, не очень любят», — обратил внимание эксперт.

Ряду государств, вроде того же Азербайджана, несмотря на то, что основные аппетиты в вопросах армянских территорий уже удовлетворены, есть еще куда стремиться, добавил он.

Накануне Пашинян высказался о возможности проведения референдума по вопросу вступления Армении в ЕС. Он сообщил, что голосование может состояться только после того, как Ереван официально обратится к Брюсселю с просьбой рассмотреть его кандидатуру и получит соответствующий статус.

Ранее Пашинян рассказал, до каких пор Армения будет работать в ЕАЭС.

 
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