Одну из стран ЕАЭС впервые избрали членом Совета Безопасности ООН

Киргизия впервые вошла в состав непостоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает РИА Новости.

За включение страны в состав данного органа на 2027-2028 годы проголосовала Генеральная ассамблея всемирной организации.

3 июня на заседании ГА ООН избирались пять новых непостоянных членов Совета Безопасности. По квоте предполагалось выбрать две страны от Западной Европы и по одной от Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки. В итоге в новый состав данного органа вошли Тринидад и Тобаго, Зимбабве, Португалия и Австрия.

При этом Киргизии понадобилось четыре тура, чтобы получить место в Совбезе. Республика соперничала за него с Филиппинами, однако трижды ни у кого не получалось набрать необходимых двух третей голосов. В рамках четвертого тура Киргизию поддержали 142 государства, а Филиппины получили 49 голосов.

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