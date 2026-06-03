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Политика

Стало известно, что сказал посол России при вызове в британский МИД

Посол РФ Келин передал Британии рекомендацию эвакуировать дипломатов из Киева
Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Российский посол Андрей Келин передал британской стороне рекомендацию МИД РФ эвакуировать дипломатов из Киева во время своего вызова в Форин-офис. Об этом сообщает посольство России в Лондоне, передает РИА Новости.

Британское внешнеполитическое ведомство вызвало дипломата из-за инцидента с беспилотником в Румынии, в котором Лондон бездоказательно обвинил Москву. В ходе беседы Келин призвал собеседников с максимальной серьезностью отнестись к заявлению МИД России от 25 мая.

«Вновь довел до британской стороны настоятельную рекомендацию эвакуировать из города дипломатический персонал и иностранных граждан», — говорится в комментарии российского посольства.

В Москве предупредили, что системные удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве начались в ответ на атаку ВСУ на колледж в Старобельске. Иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, рекомендовано покинуть украинскую столицу как можно скорее.

Ранее глава евродипломатии заявила об отказе эвакуировать персонал посольств из Киева.

 
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