В России изменили механизм продажи федерального имущества в условиях санкций

Президент России Владимир Путин внес изменения в особый порядок продажи федерального имущества, установленный в сентябре 2025 года для защиты национальных интересов РФ на фоне санкций. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации pravo.gov.ru.

Согласно документу, организовывать продажу федерального имущества и выступать в роли продавца теперь может не только банк ПСБ, но и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). Кроме того, рассмотрение ходатайств Федеральной антимонопольной службой о согласовании сделок с федеральным имуществом ограничено тремя рабочими днями, отмечается в указе.

Продажа федерального имущества в рамках особого порядка проводится в электронной форме — сначала на аукционе, а если он не состоялся, то посредством публичного предложения. При этом начальная цена пошагово снижается до 50%, говорится в документе.

Указом также уточняется, что при продаже акций акционерного общества или долей в уставном капитале ООО акционеры больше не имеют преимущественного права на приобретение. Продажа жилых помещений из жилищного фонда РФ теперь возможна только на аукционе. В случае если аукцион не состоялся, назначается повторный, при этом начальная цена снижается на 5%.

Из указа следует, что формированием перечня продаваемого имущества (за исключением недвижимости) займется правительство России. Вести перечень федеральной недвижимости, выставленной на продажу, поручено Росимуществу.

Ранее Совфед поддержал предложение Путина о сроке давности по приватизационным делам.