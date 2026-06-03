Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Новый глава сессии Генассамблеи ООН посетит Россию

Новый глава сессии Генассамблеи ООН Рахман посетит РФ 7–9 июня
Владимир Баранов/РИА Новости

Избранный председатель 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава МИД Бангладеш Халилур Рахман посетит Россию 7–9 июня. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что Москва приветствует намерение Рахмана уделять приоритетное внимание отстаиванию интересов глобального Юга и Востока, способствовать ускоренному достижению целей устойчивого развития, наращивать эффективность работы ГА ООН и в целом способствовать восстановлению центральной координирующей роли ООН в мире.

«Российская сторона настроена на конструктивное и плодотворное взаимодействие с Х. Рахманом, в том числе в ходе его официального визита в Российскую Федерацию 7–9 июня 2026 года», — уточнили в ведомстве.

3 июня на заседании ГА ООН избирались пять новых непостоянных членов Совета Безопасности организации на 2027–2028 годы. По квоте предполагалось выбрать две страны от Западной Европы и по одной от Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки. В итоге в новый состав данного органа вошли Тринидад и Тобаго, Зимбабве, Португалия и Австрия. Пятого члена избрать не удалось, поэтому выборы продолжатся.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о готовности поддержать кандидатуру Гросси на пост генсека ООН.

 
Теперь вы знаете
Атака дронов на Петербург в день ПМЭФ, ужесточение правил техосмотра и ядовитые осьминоги на популярном курорте. Главное за 3 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!