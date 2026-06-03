Новый глава сессии Генассамблеи ООН посетит Россию

Избранный председатель 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава МИД Бангладеш Халилур Рахман посетит Россию 7–9 июня. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что Москва приветствует намерение Рахмана уделять приоритетное внимание отстаиванию интересов глобального Юга и Востока, способствовать ускоренному достижению целей устойчивого развития, наращивать эффективность работы ГА ООН и в целом способствовать восстановлению центральной координирующей роли ООН в мире.

«Российская сторона настроена на конструктивное и плодотворное взаимодействие с Х. Рахманом, в том числе в ходе его официального визита в Российскую Федерацию 7–9 июня 2026 года», — уточнили в ведомстве.

3 июня на заседании ГА ООН избирались пять новых непостоянных членов Совета Безопасности организации на 2027–2028 годы. По квоте предполагалось выбрать две страны от Западной Европы и по одной от Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки. В итоге в новый состав данного органа вошли Тринидад и Тобаго, Зимбабве, Португалия и Австрия. Пятого члена избрать не удалось, поэтому выборы продолжатся.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о готовности поддержать кандидатуру Гросси на пост генсека ООН.