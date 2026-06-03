Венгрия возобновит соглашение о стратегическом партнерстве с Францией

Венгрия и Франция намерены возобновить действие соглашения о стратегическом партнерстве. Документ об этом должен быть представлен к октябрю 2026 года, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы договорились возобновить стратегическое соглашение между Венгрией и Францией до нашего национального праздника 23 октября», — сказал Мадьяр.

По его словам, перед двумя странами открываются огромные возможности для развития отношений в энергетике, оборонном сотрудничестве, транспортной инфраструктуре.

Известно, что договор о стратегическом партнерстве был заключен Венгрией и Францией в 2008 году. Он истек спустя четыре года и больше не продлевался. После этого две страны считали, что для взаимодействия им достаточно механизмов Евросоюза и НАТО. Сейчас Мадьяр, заступив на пост премьера, посчитал, что следует обновить соглашение 18-летней давности.

После своего назначения премьер-министром 9 мая Мадьяр совершил серию зарубежных поездок. Он посетил Францию, Германию, Польшу, Австрию и Бельгию.

До этого Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе. Лидер «Тисы» заявил, что партия возобновит работу институтов, обеспечивающих демократию и независимость страны.

Ранее премьер Венгрии выступил против отмены права вето внутри Евросоюза.