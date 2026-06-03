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Политика

Премьер Венгрии выступил против отмены права вето внутри Евросоюза

Премьер Венгрии Мадьяр выступил против отмены права вето внутри ЕС
IMAGO/Martin Fejer/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил против отказа от принципа единогласия внутри Евросоюза с заменой голосованием квалифицированным большинством. Его слова приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он подчеркнул, что не является сторонником замены принципа единогласия на голосование большинством. Внутри Евросоюза пройдут переговоры для поиска компромисса, подчеркнул политик.

Премьер Венгрии напомнил, что работал дипломатом внутри ЕС и понимает, как сложно выработать единую позицию. При этом чаще всего это удается, указал он.

«Нужно понимать и убеждать друг друга, а не побеждать. Люди хотят видеть Европейский союз, который основан на сильных государствах-членах, а не Соединенные Штаты Европы», — заявил Мадьяр.

До этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявлял, что Европейский союз должен принимать решения по принципу квалифицированного большинства вместо единогласного голосования. По его словам, ЕС не может позволить себе быть «заблокированным» отдельными государствами. При этом Politico сообщило, что несколько стран Европейского союза выступили за ограничение или отмену права вето при принятии решений.

Ранее вице-премьер Словакии высказался о праве вето страны в Евросоюзе.

 
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