Политолог указал на попытку Зеленского подставить Трампа

Публикация президентом Украины Владимиром Зеленским письма лидеру США Дональду Трампу с просьбой о поставках ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) может быть попыткой поставить главу Белого дома в неловкое положение. Такое мнение высказал политолог Константин Бондаренко. Его слова цитирует aif.ru.

Эксперт обратил внимание, что подобная переписка обычно не выходит на публику. Однако в данном случае, Киев мог специально придать письмо огласке, чтобы в случае ударов по Украине возложить ответственность за нехватку средств ПВО на Вашингтон.

«Зеленский поставил Трампа в неудобное положение», — сказал Бондаренко.

27 мая Зеленский отправил письмо Трампу, в котором заявил о дефиците ракет к системам ПВО и призвал ускорить поставки. Также украинский лидер попросил у Соединенных Штатов выдать Киеву лицензии на производство ракет Patriot.

Ранее экс-советник Кучмы назвал бессмысленными просьбы Зеленского о помощи.