В МИД РФ оценили отношения между Москвой и Вашингтоном при Трампе

Москва видит своей задачей нормализацию отношений с Вашингтоном, надеется на ее решение при президентстве Дональда Трампа. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

При этом, по словам Рябкова, «то, что происходит сейчас при администрации Трампа, весьма неоднозначно». По его словам, «есть признаки настроя Вашингтона при нынешней администрации избежать худшего в отношениях с Россией, снимать проблемы и двигаться вперед».

«Насколько этот тренд устойчив — вопрос отдельный. Насколько этот тренд зависит от конкретных личностей — это предмет для исследования, анализов, может быть, для защиты диссертации», — сказал Рябков.

До этого глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил, что Россия готова идти в направлении нормализации отношений с США при условии уважения ее интересов и невмешательства в ее внутренние дела.

В мае Рябков заявил, что Россия и США в вопросах нормализации дипотношений продвигаются очень медленно — «в час по чайной ложке». Он пояснил, что ситуация «со скрипом», но продвигается. Рябков отметил, что РФ и США с начала года провели ряд контактов по нормализации двусторонних отношений.

Ранее в Кремле заявили о постоянном контакте между представителями России и США.