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Политика

«Болеть некогда»: глава Ленобласти прибыл на ПМЭФ на костылях

Губернатор Ленобласти Дрозденко после операции появился на ПМЭФ на костылях
Кадр из видео/Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прибыл на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) на костылях после недавней операции на ноге. Видео с прибытием главы региона опубликовал телеканал 78.ru.

«Губернаторы не берут больничные. Болеть некогда. Очень большая программа», — пошутил он.

Губернатор с улыбкой заметил, что у врачей свое мнение по поводу его участия в форуме, однако он намерен работать на ПМЭФ все дни мероприятия.

Также Дрозденко сообщил, что объем соглашений, которые Ленинградская область рассчитывает заключить на форуме, может составить около 350 млрд рублей. По его словам, основные подписания документов запланированы на среду и четверг.

Глава региона отметил, что для участия в пленарном заседании с президентом России Владимиром Путиным планирует выехать заранее.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Главной темой ПМЭФ-2026 стал «Прагматичный диалог: путь к стабильному будущему». Страной — гостем форума в этом году стала Саудовская Аравия, делегацию которой возглавил министр энергетики, принц Абдулазиз бен Сальман Аль Сауд.

Ранее на ПМЭФ-2026 челябинский лимонад стал хитом и привлек внимание Владимира Путина.

 
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