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Политика

В МИД РФ призвали мировое сообщество осудить удары ВСУ по автобусу в ДНР

Захарова: Россия призывает правительства осудить удар ВСУ по автобусу в Енакиево
Сергей Гунеев/РИА Новости

Российская Федерация призывает правительства иностранных государств, профильные международные структуры и независимые медиа осудить удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рейсовому автобусу в Енакиево (ДНР). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что замалчивание этого преступления, как и остальных «кровавых злодеяний» Украины, равносильно одобрению «человеконенавистнической политики» президента Владимира Зеленского.

3 июня украинский дрон атаковал гражданский рейсовый автобус в Енакиево ДНР. Транспортное средство следовало по маршруту МоскваСимферополь, когда в него влетел беспилотник. По предварительным данным, в результате удара семь человек получили несовместимые с жизнью травмы. Пострадали еще 11 человек, из которых 10 были доставлены в больницы в состоянии средней степени тяжести. На фоне произошедшего российские следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Ранее появилось видео удара дрона по гражданскому рейсовому автобусу в Енакиево.

 
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