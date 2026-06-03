В МИД РФ призвали мировое сообщество осудить удары ВСУ по автобусу в ДНР

Российская Федерация призывает правительства иностранных государств, профильные международные структуры и независимые медиа осудить удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рейсовому автобусу в Енакиево (ДНР). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что замалчивание этого преступления, как и остальных «кровавых злодеяний» Украины, равносильно одобрению «человеконенавистнической политики» президента Владимира Зеленского.

3 июня украинский дрон атаковал гражданский рейсовый автобус в Енакиево ДНР. Транспортное средство следовало по маршруту Москва — Симферополь, когда в него влетел беспилотник. По предварительным данным, в результате удара семь человек получили несовместимые с жизнью травмы. Пострадали еще 11 человек, из которых 10 были доставлены в больницы в состоянии средней степени тяжести. На фоне произошедшего российские следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Ранее появилось видео удара дрона по гражданскому рейсовому автобусу в Енакиево.