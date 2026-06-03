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Политика

МИД РФ опубликовал комментарий по атаке ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево

Захарова: РФ решительно осуждает атаку украинского дрона на автобус в ДНР
Алексей Куденко/РИА Новости

Российская сторона решительно осуждает атаку украинского дрона на рейсовый автобус в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

Дипломат обратила внимание, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в данный момент терпят поражение на поле боя. По ее словам, из-за этого Киев вымещает «бессильную злобу» на гражданском населении.

«Так же поступали более 80 лет назад бежавшие с оккупированных территорий немецко-фашистские захватчики и их бандеровские прихвостни, предчувствовавшие свое неминуемое поражение», — подчеркнула Захарова.

Гражданский рейсовый автобус, следовавший по маршруту Подольск — Симферополь, подвергся атаке 3 июня в селе Енакиево в ДНР. В транспортное средство влетел беспилотник ВСУ, в результате чего восемь человек получили несовместимые с жизнью травмы. Пострадали еще 11 человек. Как рассказали в министерстве здравоохранения РФ, одного ребенка и девять взрослых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. На фоне случившегося российские следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Ранее в ДНР открыли горячую линию для пострадавших при атаке на автобус и их родственников.

 
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