МИД РФ опубликовал комментарий по атаке ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево

Российская сторона решительно осуждает атаку украинского дрона на рейсовый автобус в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

Дипломат обратила внимание, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в данный момент терпят поражение на поле боя. По ее словам, из-за этого Киев вымещает «бессильную злобу» на гражданском населении.

«Так же поступали более 80 лет назад бежавшие с оккупированных территорий немецко-фашистские захватчики и их бандеровские прихвостни, предчувствовавшие свое неминуемое поражение», — подчеркнула Захарова.

Гражданский рейсовый автобус, следовавший по маршруту Подольск — Симферополь, подвергся атаке 3 июня в селе Енакиево в ДНР. В транспортное средство влетел беспилотник ВСУ, в результате чего восемь человек получили несовместимые с жизнью травмы. Пострадали еще 11 человек. Как рассказали в министерстве здравоохранения РФ, одного ребенка и девять взрослых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. На фоне случившегося российские следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Ранее в ДНР открыли горячую линию для пострадавших при атаке на автобус и их родственников.