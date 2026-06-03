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Политика

Летчик раскрыл, зачем украинский Ан-12 вылетел в Исландию из закрытого аэропорта

Летчик Попов: украинский Ан-12 мог полететь в Исландию за ракетами для Patriot
VanderWolf Images/Shutterstock/FOTODOM

Украинский транспортный самолет Ан-12 вылетел из закрытого аэропорта в Черновцах на западе Украины в Исландию для того, чтобы привезти обратно боеприпасы или ракеты для систем Patriot. Об этом «Газете.Ru» заявил военный летчик Владимир Попов.
 
«Я думаю, это поставки или вооружения, или боеприпасов, даже ракет для систем Patriot — не исключаю. Они за ними сейчас охотятся везде по миру, ищут и срочно доставляют, выклянчивают к себе, чтобы охранять хотя бы центральный район Украины и Киев», — отметил военный.
 
Транспортный самолет Ан-12 выбран для полета в Рейкьявик неслучайно, сказал Попов.
 
«Самолет неприхотливый, там аэродромы все-таки не всегда в хорошем состоянии. Сейчас начинается таяние ледников. Весна начинается там. Поэтому переходный период очень сложный, и самолет этот как раз подходит для того, чтобы довезти туда груз», — подчеркнул летчик.
 
3 июня в авиадиспетчерских службах Европейского союза сообщили, что транспортный самолет Ан-12 вылетел из закрытого аэропорта на западе Украины в Исландию. 
 
Собеседник агентства ТАСС сообщил, что, несмотря на закрытие воздушного пространства над Украиной, Ан-12 вылетел из Черновцов в Рейкьявик с промежуточной посадкой в столице Молдавии. Борт используется уже на протяжении 56 лет. В конце 2025-го и начале 2026 года самолет на протяжении четырех с лишним месяцев ежедневно выполнял чартерные грузоперевозки между странами Западного полушария, а затем летал в Африке и Европе.

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