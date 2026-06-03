В Кремле обозначили главную тему выступления Путина на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) главным образом затронет экономичекие проблемы.

«Главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам, как у нас в стране, так и на международном уровне», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что в современном мире не существует очищенной экономики и ее соприкосновения с политическими проблемами всегда налицо, поэтому Путин также уделит внимание.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. В качестве площадки для проведения мероприятия был выбран конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». В расширенной программе форума заявлено 150 отдельных событий.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, впервые за последние несколько лет в ПМЭФ примет участие официальная делегация США. Он уточнил, что представители Вашингтона не посещали форум с 2018 года.

Ранее стало известно, что на ПМЭФ приедет оскорбившая жену Макрона журналистка Оуэнс.