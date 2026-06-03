Пашинян привел доводы для отказа от Карабаха

Пашинян назвал отказ от Карабаха в пользу Азербайджана самой большой заслугой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает отказ от удержания Карабаха своей самой большой заслугой. Об этом он заявил во время встречи с избирателями в Гегаркуникской области, передает РИА Новости.

По его словам, это помогло вывести Армению из «конфликтной ловушки».

«Да, я тот человек, который заявлял: «Арцах (армянское название Карабаха — прим. ред.) — это Армения, и точка». Это потому, что я был предан той идее, которой нас кормили 30 лет», — сказал армянский лидер.

Позднее Пашинян понял, что нельзя передавать этот конфликт из поколения в поколение. Он рассказал, что изучил эту проблему и осознал, что желание удержать Карабах было «соблазном и ловушкой».

Премьер добавил, что сейчас на армяно-азербайджанской границе спокойно, никто не стреляет. По его словам, если карабахское движение продолжится, то малые и большие жертвы в конце концов приведут к потере государственной Армении.

8 августа 2025 года Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Пашинян назвал фатальной ошибкой движение за присоединение Карабаха, начавшееся в 1988 году.