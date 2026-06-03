Посол РФ высказался о выходе Молдавии из СНГ

Выход Молдавии из Содружества Независимых Государств (СНГ) — это «не на вечно». Об этом заявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров, передает ТАСС.

«Мы исходим из того, что все не на вечно. <...> Россия может быть поставщиком дешевой электроэнергии, газа и всего, чего угодно. И может создать возможности для возвращения экономики Республики Молдавия на траекторию рентабельности и устойчивого роста», — сказал он.

В марте решения о выходе Молдавии из базовых договоров СНГ — о создании Содружества, устава и Алма-Атинской декларации — были одобрены президентом страны Майей Санду и вступили в силу. Кроме того, согласно постановлению, правительство денонсировало Устав СНГ, который был подписан в Минске 22 января 1993 года.

В мае Санду заявила, что власти Молдавии не намерены финансировать Приднестровье до вывода войск РФ оттуда.

Ранее в МИД РФ прокомментировали решение Молдавии о денонсации договоров СНГ.