Лавров поздравил Рауля Кастро с юбилеем

Российская Федерация выражает твердую солидарность и поддержку Кубе на фоне беспрецедентного внешнего давления, с которым сталкиваются ее граждане. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в поздравительной телеграмме к госдеятелю Кубы Раулю Кастро по случаю его 95-летия.

Министр отметил, что Россия и Куба продолжат совместную работу над укреплением сотрудничества как по двусторонней повестке дня, так и на международных площадках ради создания справедливого многополярного мироустройства.

Лавров добавил, что с теплотой вспоминает встречи с Кастро, содержательные разговоры с ним. Глава МИД РФ также пожелал политику хорошего здоровья, неиссякаемой силы духа и благополучия.

С 9 января Куба не получала поставок нефти, в связи с чем испытывает острую нехватку топлива. Последнюю отгрузку осуществила Мексика, однако впоследствии поставки были прекращены из-за давления Вашингтона.

В феврале президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения США в отношении Кубы. По его словам, Москва всегда была на стороне республики в борьбе за независимость и поддерживала ее народ.

Ранее Марко Рубио назвал Кубу несостоявшимся государством, представляющим угрозу для США.