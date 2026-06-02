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Политика

Рубио назвал Кубу несостоявшимся государством, представляющим угрозу для США

Рубио: Куба представляет угрозу для национальной безопасности США
Kevin Mohatt/Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Куба представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом пишет РИА Новости.

Выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей США, Рубио утвердительно ответил на вопрос законодателей о том, рассматривает ли администрация США Кубу как угрозу для страны.

По словам госсекретаря, Кубе нужны масштабные системные реформы, чтобы перестать быть «несостоявшимся государством», представляющим угрозу для США.

«И вопрос в том, способны ли они вообще провести реформы с учетом людей, которые сейчас находятся у власти.... я думаю, что ответ — нет», — сказал он.

27 мая кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья заявил, что Куба не несет угрозы безопасности Соединенным Штатам. Глава МИД подчеркнул, что Куба является маленьким островом площадью в 100 тыс. кв. км с населением в 10 млн человек. Поэтому в заявлениях американских официальных лиц о том, что Гавана может угрожать ядерной сверхдержаве, нет ни логики, ни здравого смысла, отметил Паррилья .

Он назвал Рубио лжецом, постоянно вводящим в заблуждение американское общество, и одним из вдохновителей энергетической блокады и военных угроз в отношении Кубы.

Ранее Рубио обвинил Кубу в сотрудничестве с противниками США.

 
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