Рубио назвал Кубу несостоявшимся государством, представляющим угрозу для США

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Куба представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом пишет РИА Новости.

Выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей США, Рубио утвердительно ответил на вопрос законодателей о том, рассматривает ли администрация США Кубу как угрозу для страны.

По словам госсекретаря, Кубе нужны масштабные системные реформы, чтобы перестать быть «несостоявшимся государством», представляющим угрозу для США.

«И вопрос в том, способны ли они вообще провести реформы с учетом людей, которые сейчас находятся у власти.... я думаю, что ответ — нет», — сказал он.

27 мая кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья заявил, что Куба не несет угрозы безопасности Соединенным Штатам. Глава МИД подчеркнул, что Куба является маленьким островом площадью в 100 тыс. кв. км с населением в 10 млн человек. Поэтому в заявлениях американских официальных лиц о том, что Гавана может угрожать ядерной сверхдержаве, нет ни логики, ни здравого смысла, отметил Паррилья .

Он назвал Рубио лжецом, постоянно вводящим в заблуждение американское общество, и одним из вдохновителей энергетической блокады и военных угроз в отношении Кубы.

Ранее Рубио обвинил Кубу в сотрудничестве с противниками США.