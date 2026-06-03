Материалы об атаке ВСУ на автобус в ДНР направят в международные организации

Омбудсмен ДНР Морозова: в ООН и МККК направят письма об ударе дрона по автобусу

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова сообщила о намерении направить в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) ряд писем и материалов об ударе украинского дрона по гражданскому рейсовому автобусу. Ее слова передает РИА Новости.

Омбудсмен отметила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили все нормы гуманитарного права. В том числе это касается Женевских конвенций, запрещающих нападения на мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры.

«Со своей стороны мы уже готовим ряд писем и материалов, которые будут направлены в УВКПЧ ООН (Управление верховного комиссара ООН по правам человека. — «Газета.Ru») и МККК, а также в адрес федерального уполномоченного по правам человека», — рассказала Морозова.

По ее словам, ответственность за удар по автобусу в ДНР лежит на украинском военно-политическом руководстве и ряде внешних игроков. Речь идет о зарубежных партнерах Киева, снабжающих его средствами для осуществления подобных атак.

Рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Симферополь, подвергся атаке беспилотника ВСУ утром 3 июня в селе Енакиево в ДНР. Предварительно, в результате налета семь человек получили несовместимые с жизнью травмы. Пострадали еще 11 человек. Как заявили в министерстве здравоохранения РФ, 10 раненых — один ребенок и девять взрослых — были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Ранее было опубликовано видео удара ВСУ по гражданскому рейсовому автобусу в Енакиево.