В СВР заявили, что в ЕС хотят побудить Ереван начать гонения против РПЦ в Армении

СВР заявила, что ЕС фабрикует компромат на представителей РПЦ в Армении

В Евросоюзе хотят побудить власти Армении начать «масштабные гонения» против Ереванско-Армянской епархии РПЦ. Об этом заявила Служба внешней разведки (СВР) России на своем сайте.

Руководство ЕС «агрессивно взялось за выдавливание» из Армении РПЦ. В качестве условия интеграции с объединением перед Ереваном выдвигается требование о полном разрыве многовековых религиозно-духовных связей с Москвой, говорится в заявлении.

По данным СВР, в Брюсселе хотят лишить Ереванско-Армянскую епархию РПЦ прав пользования церковной недвижимостью, а также блокировать ее диалог с местными религиозными структурами, включая Армянско-апостольскую церковь.

В российской разведке добавили, что «европейские партнеры фабрикуют компромат в отношении других представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ», чтобы «побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения».

Ранее в РПЦ освободили митрополита Леонида от управления епархией в Армении.