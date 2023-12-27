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В РПЦ освободили митрополита Леонида от управления епархией в Армении

Синод РПЦ освободил митрополита Леонида от управления епархией в Армении

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Игорь Палкин/Пресс-служба Патриархии РПЦ/РИА «Новости»

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил митрополита Клинского Леонида от временного управления Ереванско-Армянской епархией РПЦ. Об этом сообщается в журналах Синода на сайте Московского патриархата.

«Преосвященного митрополита Клинского Леонида освободить от временного управления Ереванско-Армянской епархией и почислить на покой», — говорится в сообщении.

Временное управление Ереванско-Армянской епархией поручается преосвященному архиепископу Подольскому и Люберецкому Аксию.

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