«В пункт Г»: Захарова иронично высказалась о стремлении Армении в ЕС

Захарова сравнила стремление Армении в ЕС с полетом в «из пункта А в пункт Г»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik с иронией прокомментировала стремление Армении к сближению с Евросоюзом при сохранении членства в Евразийском экономическом союзе.

Она привела аналогию с пассажиром аэропорта, который проходит все необходимые процедуры для одного рейса, но перед посадкой неожиданно заявляет, что хочет отправиться в другой пункт назначения.

«И вот когда объявляется посадка, вдруг один из пассажиров, который вроде бы заявлен на этот рейс, говорит, вы знаете, а мне не в пункт БТБ, мне в пункт… да, наверное, ближе даже к пункту Г», — сказала Захарова.

По словам Захаровой, ситуация с желанием Армении одновременно развивать отношения с ЕС и оставаться в ЕАЭС уже не похожа на попытку «усидеть на двух стульях». Она подчеркнула, что проблема заключается не в выборе направления, а в попытках совмещать несовместимые процессы.

Она отметила, что изменить уже сделанный выбор возможно, однако для этого существуют понятные и цивилизованные механизмы. В качестве примера она привела транзитный маршрут, когда пассажир сначала прибывает в один пункт назначения, а затем открыто продолжает путь дальше.

Захарова также заявила, что считает ненормальной ситуацию, когда законные механизмы и добрые намерения используются в целях манипуляции.

Весной 2025 года в Армении приняли закон о намерении страны вступить в Евросоюз, несмотря на то что ЕС не предлагал республике членство. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван понимает несовместимость одновременного членства в Евросоюзе и ЕАЭС, однако намерен соотносить свою политику с обоими объединениями настолько долго, насколько это будет возможно.

Ранее Россия призвала Армению выбрать между членством в ЕС и ЕАЭС, подчеркнув несовместимость этих объединений.